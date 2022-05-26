TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven artıyor!

Türkiye'de her gün yeni bir zamla başlarken, Türk Lirası döviz karşısında rekor üstüne rekorla değer kaybını sürdürürken, TÜİK'e göre ekonomik güven endeksi mayıs ayında yüzde 2,1'lik artışla 96,7 değerine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi raporunu yayımladı. TÜİK'e göre ekonomik güven endeksi nisan ayında 94,7 iken, mayısta yüzde 2,1 oranında artarak 96,7 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış; tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Bir önceki aya göre mayısta tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 67,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,1 oranında artarak 121,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 121,4 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 107 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,2 oranında azalarak 81,6 değerine geriledi.