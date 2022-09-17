TÜİK Başkan Yardımcısı görevden mi alındı ?

TÜİK Eski Başkanı Birol Aydemir, TÜİK Başkan Yardımcısı ve Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Dr. Furkan Metin'in görevden alındığını iddia etti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) Eski Başkanı Birol Aydemir Twitter hesabından, Alternatif Fiyatlar ve Metodoloji Grup Başkanlığı, Sektörel Fiyat İstatistikleri Grup Başkanlığı ve Üretici Fiyatları Grup Başkanlığı'nın bağlı bulunduğu TÜİK Fiyat İstatistikleri Başkanı Dr. Furkan Metin'in görevden alındığı şeklinde bir paylaşımda bulundu.

"KURUMLAR VE ÇALIŞANLARLA BU KADAR OYNAMAYIN"

TÜİK Eski Başkanı Birol Aydemir'in, enflasyon gibi önemli konuların da hesaplarının yapıldığı Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Dr. Furkan Metin'in görevden alındığı iddiasıyle ilgili paylaşımı şöyle:

"TÜİK’de fiyat istatistikleri dairesi başkanı yine değişti. Kurumlar ve çalışanlarla bu kadar oynamayın yazıktır!"

Daha önce Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı olan Dr. Furkan Metin 20 Mayıs 2022'de Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı olarak atanmıştı.

TÜİK ağustosta aylık enflasyonu yüzde 1,46, yıllık enflasyonu yüzde 80,21 olarak açıklarken, Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ağustosta aylık enflasyon yüzde 5,86, yıllık enflasyon yüzde 181,37 oldu. İstanbul Ticaret Odası da mayısta aylık enflasyonu yüzde 2,29, yıllık enflasyonu yüzde 99,91 olarak açıklamıştı.