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TÜİK enflasyonu açıkladı! 24 yılın rekoru!

TÜİK enflasyonu açıkladı! 24 yılın rekoru!

Türkiye İstatistik Kurumu endişeyle beklenen haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2022 üretici ve tüketici enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %78,62, aylık %4,95 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2022

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %138,31, aylık %6,77 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %6,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %61,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %138,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %88,77 artış gösterdi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2022

6 aylık enflasyon oranının da belli olduğu veirlerde 6 aylık enflasyon memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıyacak.

Memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazandı.TRT Haber'de yer alan habere göre kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı alacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

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TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ, HAZİRAN 2022

Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2022
 
YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ, HAZİRAN 2022
 
Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %6,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %61,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %138,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %88,77 artış gösterdi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2022

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Haziran 2022
 
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2022

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %120,47 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %142,68, imalatta %120,47, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %369,20 ve su temininde %81,47 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %126,06, dayanıklı tüketim malında %85,98, dayanıksız tüketim malında %111,81, enerjide %317,87 ve sermaye malında %85,65 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2022

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2022
 
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %6,33 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %6,97, imalatta %6,33, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %9,53 ve su temininde %6,94 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %6,07, dayanıklı tüketim malında %4,00, dayanıksız tüketim malında %5,05, enerjide %12,02 ve sermaye malında %6,27 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Haziran 2022
 
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2022
Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 24 alt sektör daha düşük, 5 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış; %45,19 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %49,59 ile giyim eşyası, %61,76 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %369,20, kok ve rafine petrol ürünleri %297,28, ham petrol ve doğal gaz %264,60 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2022

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2022

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık azalış gösteren tek alt sektör %0,82 ile tütün ürünleri oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %24,94, ham petrol ve doğal gaz %11,29, basım ve kayıt hizmetleri %9,82 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Haziran 2022
 
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2022
Etiketler enflasyon Tüik Türkiye istatistik kurumu 24 yılın rekoru rekor haziran 2022 enflasyonu
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