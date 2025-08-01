  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. TÜİK enflasyonu için gösterge olan İstanbul'un temmuz enflasyonu açıklandı

TÜİK enflasyonu için gösterge olan İstanbul'un temmuz enflasyonu açıklandı

TÜİK enflasyonu için gösterge olan İstanbul'un temmuz enflasyonu açıklandı
Güncelleme:

İstanbul Ticaret Odası İstanbul'da perakende fiyatların temmuz ayında aylık yüzde 2,62, yıllık ise yüzde 42,48 artış gösterdiğini açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayı Tüketici Fiyat İndeksi verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO Tüketici Fiyat İndeksi aylık bazda %2,62 artış kaydetti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ise %42,48 olarak kayıtlara geçti.

Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatlar aylık yüzde 1,77, yıllık ise yüzde 44,38 artış göstermişti.

TCMB'den ''enflasyon yükselecek'' uyarısıTCMB'den ''enflasyon yükselecek'' uyarısıEkonomi

 

text-ad
Etiketler İTO istanbul ticaret odası istanbu'un enflasyonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trump'tan Türkiye'ye de ek gümrük vergisi! Trump'tan Türkiye'ye de ek gümrük vergisi! TÜRK-İŞ Başkanı Cumhurbaşkanlığı'ndaydı... Son zam teklifini açıkladı! TÜRK-İŞ Başkanı Cumhurbaşkanlığı'ndaydı... Son zam teklifini açıkladı! Bir zamanlar Yeşilçam'ın efsane ismiydi... Kalp ameliyatı olduktan sonra şizofreni teşhisi kondu... Bir zamanlar Yeşilçam'ın efsane ismiydi... Kalp ameliyatı olduktan sonra şizofreni teşhisi kondu... TSK'dan ihraç edilen teğmen Ebru teğmen işsiz kaldı... TSK'dan ihraç edilen teğmen Ebru teğmen işsiz kaldı... Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan ''Türkiyeli'' resti: ''le saçma kelime olur mu ?'' Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan ''Türkiyeli'' resti: ''le saçma kelime olur mu ?'' Bir boşanma aşamasındaki cani cinayeti daha! Bir kadınımız daha katledildi! Bir boşanma aşamasındaki cani cinayeti daha! Bir kadınımız daha katledildi! Kütahya'da peş peşe 3 deprem birden Kütahya'da peş peşe 3 deprem birden Bir polis memuru uyuyan eşini ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Bir polis memuru uyuyan eşini ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş'tan Solskjaer'den istifa sorusuna dikkat çeken yanıt UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş'tan Solskjaer'den istifa sorusuna dikkat çeken yanıt THY resmen ilan etti: Bu bagajlar artık kabine de uçak altına da alınmayacak! THY resmen ilan etti: Bu bagajlar artık kabine de uçak altına da alınmayacak!
Araç sahipleri, koşun depoları fulleyin! Hem benzine hem de motorine çifte zam geliyor! Araç sahipleri, koşun depoları fulleyin! Hem benzine hem de motorine çifte zam geliyor! Fenerbahçe'den geceyarısı 2 transfer birden! Fenerbahçe'den geceyarısı 2 transfer birden! Filenin Sultanı Ebrar Karakurt hiç kimsenin beklemediği bir adım atıp herkesi şaşırttı! Filenin Sultanı Ebrar Karakurt hiç kimsenin beklemediği bir adım atıp herkesi şaşırttı! Victor Osimhen imzayı attı, transferin maliyeti belli oldu! Victor Osimhen imzayı attı, transferin maliyeti belli oldu! Bakanlığın ifşa listesinden yine domuz eti çıktı: Listede yine yok yok! Bakanlığın ifşa listesinden yine domuz eti çıktı: Listede yine yok yok! Sapanca Gölü için tarihi karar: Göl için tüm musluklar kapanacak! Sapanca Gölü için tarihi karar: Göl için tüm musluklar kapanacak! Bir zamanlar cennetti... Yükselen kötü kokular acı gerçeği gözler önüne serdi Bir zamanlar cennetti... Yükselen kötü kokular acı gerçeği gözler önüne serdi Hakkarili 6 çocuk annesi bir kadın Devlet Desteği'ne başvurup kendi işinin patronu oldu! Hakkarili 6 çocuk annesi bir kadın Devlet Desteği'ne başvurup kendi işinin patronu oldu! Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış var! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış var!