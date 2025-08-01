TÜİK enflasyonu için gösterge olan İstanbul'un temmuz enflasyonu açıklandı
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İstanbul Ticaret Odası İstanbul'da perakende fiyatların temmuz ayında aylık yüzde 2,62, yıllık ise yüzde 42,48 artış gösterdiğini açıkladı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayı Tüketici Fiyat İndeksi verilerini açıkladı.
Açıklanan verilere göre İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO Tüketici Fiyat İndeksi aylık bazda %2,62 artış kaydetti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ise %42,48 olarak kayıtlara geçti.
Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatlar aylık yüzde 1,77, yıllık ise yüzde 44,38 artış göstermişti.
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