TÜİK kahreden istatistiklerini açıkladı: Türkiye'de her 5 çocuktan biri et yiyemiyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun "Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu" araştırmasına göre, çocukların yüzde 23,1’i maddi imkansızlık nedeniyle et, tavuk veya balık tüketemiyor...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı "Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu" çalışmasını yayımladı. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması verilerine dayanan rapor, 15 yaş altı çocukların sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları ve yaşam koşullarıyla ilgili önemli veriler sundu.

İşte TÜİK'in açıkladıı "Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu, 2024" raporunun ayrıntıları

"Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu Modülü" adlı özel konulu çalışma, 2024 yılında Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile birlikte modül olarak uygulanmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri ile aynı dönemde uygulanan bu modülün amacı, hanelerdeki 15 yaş ve altındaki tüm çocukların sağlık ve yoksunluk durumlarını tespit etmektir.

Çocukların %94,5'inin genel sağlık durumu "İyi veya çok iyi" durumda

Çocukların genel sağlık durumu incelendiğinde; %94,5'inin "İyi veya çok iyi", %4,6'sının "Orta", %0,9'unun ise "Kötü veya çok kötü" düzeyde olduğu beyan edildi. Sağlık durumu çocukların yaş gruplarına göre incelendiğinde 0-5 yaş grubundakilerin %95,1'inin, 6-11 yaş grubundakilerin %94,7'sinin, 12-15 yaş grubundakilerin ise %93,5'inin "İyi veya çok iyi" durumda olduğu tahmin edildi. En düşük yaş grubu olan 0-5 yaş grubu çocukların %0,7'sinin, 6-11 yaş grubu çocukların %0,9'unun, 12-15 yaş grubu çocukların ise %1,0'ının sağlık durumu "Kötü veya çok kötü" olarak tespit edildi.

Yaş grubuna göre çocukların genel sağlık durumu (%), 2024

Sağlık durumu "Kötü veya çok kötü" olan çocukların %53,7'sinin günlük faaliyeti çok sınırlandı

Sağlık durumu "Kötü veya çok kötü" olan çocukların %53,7'sinin en az son 6 aydır yaşanan bir sağlık problemi nedeniyle günlük faaliyetlerinin çok sınırlandığı, %40,9'unun faaliyetlerinin sınırlandığı, %5,4'ünün ise faaliyetlerinin sınırlanmadığı belirtildi.

Sağlık durumuna göre çocukların en az son 6 aydır yaşanan bir sağlık problemi nedeniyle faaliyetlerinde bir kısıtlama olma durumu (%), 2024

Hanehalklarının %9,2'sinde çocuklar maddi yetersizlik nedeniyle yeni giysilere sahip olamadı

Anket sonuçlarına göre; 15 yaş ve altı tüm çocukların yeni giysilere sahip olduğu hanehalkı oranı %88,6 iken maddi yetersizlik nedeniyle çocukları yeni giysilere sahip olmayan hanehalkı oranı %9,2, diğer nedenlerle sahip olmayan hanehalkı oranı ise %2,2 olarak gerçekleşti.



Hanehalkında yaşayan tüm 15 yaş ve altı çocukları günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketen hanehalkı oranı %86,7 iken maddi yetersizlik nedeniyle çocukları günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketemeyen hanehalkı oranı %10,0, diğer nedenlerle tüketemeyen hanehalkı oranı ise %3,3 olarak tahmin edildi.



Çocukları için evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilen hanehalkı oranı %51,2 iken maddi yetersizlik nedeniyle evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamayan hanehalkı oranı %22,2, diğer nedenlerle karşılayamayan hanehalkı oranı ise %26,6 olarak gerçekleşti.

İhtiyaç gruplarına sahip olma durumu (%), 2024

Ders çalışılabilecek uygun yeri olmayan çocukların ebeveynlerinin %80,8'i lise altı eğitimli

Anket sonuçlarına göre; 15 yaş ve altı tüm çocukların maddi yetersizlik nedeniyle evde ders çalışılabilecek veya ödev yapabilecek uygun yeri olmayan hanehalklarından %80,8'inin, evde oynayabilecek oyuncakları olmayan hanehalklarından %81,0'ının, yaşlarına uygun kitap olmayan hanehalklarından ise %81,1'inin, en yüksek eğitime sahip ebeveynin eğitimi lise altı düzeyde olduğu görüldü.

Çocukların maddi yoksunluk türlerine göre ebeveynlerin en yüksek eğitim durumları (%), 2024