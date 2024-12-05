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TÜİK öğrenci enflasyonunu açıkladı: Rakam korkunç

TÜİK öğrenci enflasyonunu açıkladı: Rakam korkunç
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Türkiye İstatistik Kurumu, geçen sene gerçekleşen öğrenci başına eğitim harcaması enflasyonunu açıkladı. 2022 ve 2023 yıllarının karşılaştırıldığı verilerde öğrenci başına eğitim harcamalarındaki artışın yüzde 95,1 olarak gerçekleştiği gözler önüne serildi.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin eğitim harcamaları istatistiklerini yayınladı. Buna göre; eğitim harcamaları 2023 yılında 2022 yılına göre yüzde 92,5 artarak 1 trilyon 130 milyar 844 milyon TL oldu.

Bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en fazla arttığı eğitim düzeyleri 2023 yılında; yüzde 109 ile ilkokul ve yüzde 107,2 ile okul öncesi oldu.

Eğitim harcamaları 2023 yılında 2022 yılına göre %92,5 artarak 1 trilyon 130 milyar 844 milyon TL oldu. Bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en fazla arttığı eğitim düzeyleri 2023 yılında; %109,0 ile ilkokul ve %107,2 ile okul öncesi oldu.

Toplam eğitim harcamaları, 2011-2023

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen sene gerçekleşen öğrenci başına eğitim harcaması enflasyonunu açıkladı. 2022 ve 2023 yıllarının karşılaştırıldığı verilerde öğrenci başına eğitim harcamalarındaki artışın yüzde 95,1 olarak gerçekleştiği gözler önüne serildi.

Eğitim harcamalarının eğitim düzeylerine göre artış oranı (%), 2023

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen sene gerçekleşen öğrenci başına eğitim harcaması enflasyonunu açıkladı. 2022 ve 2023 yıllarının karşılaştırıldığı verilerde öğrenci başına eğitim harcamalarındaki artışın yüzde 95,1 olarak gerçekleştiği gözler önüne serildi.

Eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı %4,3 oldu

Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2022 yılında %3,9 iken, 2023 yılında %4,3 oldu. Devlet eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı ise 2022 yılında %3,1 iken, 2023 yılında %3,6 oldu.

Eğitim harcamaları temel göstergeleri, 2022, 2023

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen sene gerçekleşen öğrenci başına eğitim harcaması enflasyonunu açıkladı. 2022 ve 2023 yıllarının karşılaştırıldığı verilerde öğrenci başına eğitim harcamalarındaki artışın yüzde 95,1 olarak gerçekleştiği gözler önüne serildi.

Devlet eğitim kurumlarınca eğitim harcaması en fazla yükseköğretime yapıldı

Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların %34,4'ünü yükseköğretim, %21,4'ünü ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, %41,4'ü yükseköğretime, %32,2'si ortaöğretime yapıldı.

Eğitim harcamalarının %83,5'i devlet tarafından finanse edildi

Türkiye'de 2023 yılında yapılan eğitim harcamalarının %83,5'i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise %7,9 oldu.

Finans kaynaklarına göre eğitim harcamalarının dağılımı (%), 2023

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen sene gerçekleşen öğrenci başına eğitim harcaması enflasyonunu açıkladı. 2022 ve 2023 yıllarının karşılaştırıldığı verilerde öğrenci başına eğitim harcamalarındaki artışın yüzde 95,1 olarak gerçekleştiği gözler önüne serildi.

Öğrenci başına eğitim harcaması 49 bin 45 TL oldu

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2022 yılında 25 bin 143 TL iken, 2023 yılında 49 bin 45 TL olarak gerçekleşti. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2023 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 84 bin 759 TL ile yükseköğretim oldu.

Eğitim düzeylerine göre öğrenci başına yapılan harcama tutarı (TL), 2022, 2023

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen sene gerçekleşen öğrenci başına eğitim harcaması enflasyonunu açıkladı. 2022 ve 2023 yıllarının karşılaştırıldığı verilerde öğrenci başına eğitim harcamalarındaki artışın yüzde 95,1 olarak gerçekleştiği gözler önüne serildi.

Öğrenci başına harcamanın en çok arttığı eğitim düzeyi ortaöğretim oldu

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre %95,1 arttı. Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2023 yılında 2022 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi %110,5 ile ortaöğretim oldu. Bunu %106,5 ile okul öncesi takip etti.

Öğrenci başına eğitim harcamalarının eğitim düzeylerine göre artış oranı (%), 2023

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen sene gerçekleşen öğrenci başına eğitim harcaması enflasyonunu açıkladı. 2022 ve 2023 yıllarının karşılaştırıldığı verilerde öğrenci başına eğitim harcamalarındaki artışın yüzde 95,1 olarak gerçekleştiği gözler önüne serildi.

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