TÜİK ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı

TÜİK verilerine göre Türkiye'de geçen yıl 162 bin 876 kişi dolaşım sistemi hastalıklarından dolayı öldü. dolaşım sistemini, kemik, kalp hastalığı, gırtlak, soluk borusu, bronş, akciğer tümöründen ölümler takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı 'Ölüm Nedeni İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, ölüm nedenlerinde ilk üç sıra 2016 yılında da değişmedi. Ölüm vakalarının yüzde 39,8’ini oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu; yüzde 19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 11,9 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 2016 yılında yüzde 40,5’i iskemik kalp hastalığından, yüzde 23,6’sı ise serebro-vasküler hastalıktan kaynaklandı. Kötü huylu tümör nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam sayısı 2016 yılında 78 bin 931 kişi oldu. Bu ölümlerin yüzde 31,1’i gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen kaynaklandı.

Ölüm nedeni istatistikleri yaş gruplarına göre incelendiğinde; 2016 yılında dolaşım sistemi hastalıkların en çok (56 bin 256 kişi) 75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla (22 bin 460 kişi) 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

İkamet edilen ile göre ölüm nedenleri incelendiğinde; 2016 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla; Amasya (yüzde 50,8), Sakarya (yüzde 49,2), Aydın (yüzde 48,7), Yozgat (yüzde 48) ve Denizli (yüzde 47,7) oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla; Tekirdağ (yüzde 24,1), İstanbul (yüzde 23,8), Kırklareli, Eskişehir ve Van (yüzde 23,3) oldu.