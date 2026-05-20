TÜİK Suç Mağduriyeti Araştırması: Türk halkı suçtan korunmak için zırhlı çelik kapı tercih ediyor

TÜİK, ilk kez yayımladığı Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması'nın sonuçlarını duyurdu. Verilere göre, kişilerin yüzde 70,7'si suçtan korunmak için zırhlı çelik kapı kullanıyor. Haber3.com asayiş masası olarak; güvenlik kamerası ve demir korkuluk gibi fiziksel önlemleri, kentsel ve kırsal bölgelerdeki güvenlik arayışı farklılıklarını ve rüşvet ile taciz gibi suçların neden resmi makamlara bildirilmediğini derinlemesine inceliyoruz. İstatistiklerin perde arkası detaylarda.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki asayiş olaylarının ve vatandaşların güvenlik algısının röntgenini çeken "Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması" sonuçlarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Araştırma, Türk halkının suçlara karşı aldığı önlemleri ve mağduriyet anında resmi makamlara başvurma (ihbar) eğilimlerini çarpıcı verilerle gözler önüne seriyor.

Güvenlikte İlk Tercih Fiziksel Engeller: Zırhlı Kapı Zirvede

Haber3.com'un derlediği verilere göre; vatandaşlar suça karşı "aktif savunma" yerine "fiziksel engel" oluşturmayı tercih ediyor. Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 70,7'si suçtan korunmak için evlerinde zırhlı veya çelik kapı kullanıyor. Bunu yüzde 35,5 ile güvenlik kamerası taktırmak ve yüzde 28 ile pencerelere panjur veya demir korkuluk yaptırmak izliyor.

Buna karşın, biber gazı veya elektro şok cihazı taşıyanların oranı yüzde 5,5’te kalırken; hırsız alarmı (yüzde 4,7) ve bekçi köpeği (yüzde 4,8) gibi önlemler en az tercih edilen yöntemler olarak kayıtlara geçti.

Kentte Korkuluk, Kırsalda Bekçi Köpeği

Alınan güvenlik önlemlerindeki "kent-kır" ayrımı ise Türkiye'nin sosyolojik yapısını yansıtıyor. Verilere göre; apartman kültürünün ve orta yoğunluklu kentleşmenin olduğu bölgelerde pencerelere panjur veya korkuluk taktırma oranı daha yüksekken, kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar güvenliklerini sağlamak için daha çok ateşli silahlara ve bekçi köpeklerine başvuruyor.

Mala Karşı Suçlar İhbar Ediliyor, Şahsa Karşı Suçlar Gizleniyor

Araştırmanın en düşündürücü kısmı ise suç mağdurlarının resmi mercilere başvurma oranları oldu. 15 yaş ve üzeri nüfusun son bir yıl içindeki mağduriyetleri incelendiğinde; araç hırsızlığı (yüzde 81,3), motosiklet-moped hırsızlığı (yüzde 68,4) ve saldırı/yaralanma (yüzde 53,3) gibi maddi değeri yüksek veya fiziksel iz bırakan suçlar yüksek oranda polise bildiriliyor.

Ancak işin içine toplumsal baskı ve çekinme duygusu girdiğinde oranlar dramatik şekilde düşüyor.

Verilere göre; rüşvet vakalarının sadece yüzde 5,1'i, cinsel taciz mağduriyetlerinin yüzde 11'i ve cinsel olmayan taciz olaylarının yüzde 14,7'si resmi makamlara yansıyor.

Bu tablo, özellikle taciz ve dolandırıcılık (yüzde 2,8) gibi suçlarda toplumda büyük bir "karanlık rakam" (resmiyete yansımayan suç oranı) olduğunu gösteriyor.

TÜİK Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması, 2025

Araştırma kapsamında 15 ve üzeri yaştaki 18 bin 378 kişi ile görüşüldü

Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması (TSMA), 2025, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilk defa gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, bireyin ve hanehalkının suç mağduriyetini, mağduriyet sonrası davranışlarını ve güvenlik algılarını ölçmektir. Araştırma; seçilmiş suç türlerinde mağduriyetin yaygınlık hızına ilişkin göstergelerin üretilmesine, mağdurların adli mercilere başvuru durumlarının incelenmesine ve güvenlik algısının değerlendirilmesine imkân sağlamaktadır.

TSMA alan uygulaması, 6 Ekim 2025 - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında, içinde 15 ve üzeri yaşta fert bulunan 21 bin 500 örnek hane belirlenmiştir. Örneklem tasarımı, Türkiye toplamı ve TÜİK tarafından güncel ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilen kent-kır sınıflaması bazında tahmin üretecek şekilde yapılmıştır. Veriler, örnek hanelerde yaşayan 15 ve üzeri yaşta 18 bin 378 kişi ile yapılan bilgisayar destekli yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. TSMA'da her haneden tesadüfi olarak seçilen bir kişi ile görüşülmüştür.

Fertlere; güvenlik algıları, seçilmiş suç türlerinden son üç yıl ve son bir yıl içinde mağduriyet yaşayıp yaşamadıkları ve mağduriyet yaşamışsa son mağduriyetin ayrıntılarına ilişkin sorular sorulmuştur. Araştırmada hanehalkını etkileyen suç mağduriyetleri kapsamında araç hırsızlığı, araç parçalarının hırsızlığı, araçtan kişisel eşyanın çalınması, motosiklet/moped hırsızlığı ve evden hırsızlık ele alınmıştır. Kişisel suç mağduriyetleri kapsamında ise yağma, hırsızlık, banka dolandırıcılığı, tüketici dolandırıcılığı, bilişim suçları, saldırı/yaralanma, tehdit, rüşvet, cinsel olmayan taciz ve cinsel taciz yer almıştır.

Araştırma sonuçlarından elde edilen temel bulgular aşağıda verilmiştir.

Suçtan korunmak amacıyla evde alınan güvenlik önlemleri arasında %70,7 ile ilk sırayı zırhlı/çelik kapı aldı

Suçtan korunmak amacıyla hanehalkının evde aldığı güvenlik önlemleri incelendiğinde; en yüksek %70,7 ile zırhlı/çelik kapı, %35,5 güvenlik kamerası ve %28,0 pencerelere panjur veya korkuluk oldu. En düşük %4,7 hırsız alarmı, %4,8 bekçi köpeği ve %5,5 ile biber gazı/elektro şok oldu.

Alınan güvenlik önlemleri kent-kır sınıflamasına göre incelendiğinde; ateşli silah ve bekçi köpeği önlemlerinin kırda, pencerelere panjur veya korkuluk önleminin ise orta yoğun kentte diğer yerleşim yerlerine göre daha yüksek oranda olduğu görüldü. Zırhlı/çelik kapı, güvenlik kamerası, daha yüksek çit veya duvar, özel kapı kilitleri, güvenlik görevlisi, biber gazı/elektro şok ve hırsız alarmı önlemlerinin ise yoğun kentte diğer yerleşim yerlerine göre daha yüksek oranda olduğu görüldü.

Kent-kır sınıflamasına göre suçtan korunmak için evde alınan güvenlik önlem türü, 2025





Son bir yıl içinde bireylerin %3,5'i bilişim suçlarına, %2,8'i tüketici dolandırıcılığına maruz kaldı

Araştırmada yer alan suç türleri için 15 ve üzeri yaştaki nüfusun son bir yıl içinde en az bir kez mağdur olma oranı, bir başka ifade ile yaygınlık hızı, değerlendirildiğinde; cinsel olmayan taciz %4,6, bilişim suçları %3,5, tüketici dolandırıcılığı %2,8 ile ilk sıralarda yer aldı. Yağma %0,1; araç hırsızlığı %0,2 ve araçtan kişisel eşyanın çalınması %0,6 ile en düşük yaygınlık hızına sahip suç türleri oldu.

Son bir yıl içindeki suç mağduriyeti yaygınlık hızı, 2025

Yaşadığı suç mağduriyetini resmi bir merciye bildirme oranının en yüksek olduğu suç türü %81,3 ile araç hırsızlığı oldu

Araştırmada yer alan suç türleri için, yaşanan son suç mağduriyeti olayını resmi bir merciye bildirme oranı incelendiğinde; en yüksek bildirme oranına sahip suç %81,3 ile araç hırsızlığı oldu. Bunu %68,4 ile motosiklet/moped hırsızlığı ve %53,3 ile saldırı ve yaralanma izledi. En düşük bildirme oranına sahip suç türleri ise sırasıyla %5,1 rüşvet, %11,0 cinsel taciz ve %14,7 cinsel olmayan taciz oldu.

Suç mağduriyeti olayını resmi bir merciye bildirme oranı, 2025

Çalınan eşya veya oluşan maddi kaybın toplam değeri çoğunlukla "24 999 TL ve altında" oldu

Son yaşanan suç mağduriyeti olayında çalınan eşya veya oluşan maddi kaybın 2025 yılı toplam değeri incelendiğinde, tüm suçlar için en yüksek oranın "24 999 TL ve altında" gerçekleştiği görüldü. Evden hırsızlık ve tüketici dolandırıcılığında "100 000 TL ve üzeri" ikinci sırada yer alırken, diğer suç türlerinde "25 000-99 999 TL" arası ikinci sırada yer aldı.

Suç mağduriyeti olayında çalınan eşya/maddi kaybın değeri, 2025

Evden hırsızlık olaylarının %15,5'inde elektronik/elektrikli eşya çalındı

Son yaşanan suç mağduriyeti olayında çalınan eşyanın türü incelendiğinde, evden hırsızlık olaylarının %16,6'sında evden bir şey çalınmazken; %15,5'inde elektronik/elektrikli eşya ve %14,9'unda mücevher, saat, altın çalındı. Diğer hırsızlık olaylarında ise çalınan eşya %19,4'ünde cüzdan/çanta/bavul ve evrak çantası, %15,2'sinde cep telefonu oldu.

Suç türüne göre çalınan eşya türü, 2025

