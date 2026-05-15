  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ''TÜİK'ten arıyorum'' diyen görevliyi dolandırıcı sandı; cezayı yedi!

''TÜİK'ten arıyorum'' diyen görevliyi dolandırıcı sandı; cezayı yedi!

Güncelleme:

Aydın'ın Efeler ilçesinde esnaflık yapan İ.Ö., kendisini cep telefonundan arayarak TÜİK görevlisi olduğunu söyleyen kişiyi dolandırıcı sanıp anket yapma teklifini reddetti. Yasal zorunluluktan habersiz olan esnafa, ankete katılmadığı gerekçesiyle 18 bin 991 TL idari para cezası kesildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde esnaflık yapan 38 yaşındaki İ.Ö., geçtiğimiz günlerde şahsi bir numaradan arayan ve kendisini TÜİK görevlisi olarak tanıtan kişiyi telefon dolandırıcısı sanarak görüşmeyi sonlandırdı. Telefonu kapattıktan hemen sonra gelen yasal uyarı mesajı ve ardından evine gönderilen 18 bin 991 TL'lik resmi ceza tebligatı ile neye uğradığını şaşırdı.

Olay, şahsi bir numaradan arayan kişinin İ.Ö.'ye "Yılın ailesi seçildiniz, evinize gelip anket yapacağız" demesiyle başladı. Günümüzdeki telefon dolandırıcılığı vakalarından korktuğunu belirten İ.Ö., resmi bir kurumun şahsi hat üzerinden arama yapmayacağını düşünerek teklifi reddetti.

Israrlı aramalar üzerine avukatlarına danışan esnaf, kurumsal bir tebligat yapılmasını talep etti. Ancak kısa süre sonra adrese ulaşan resmi evrakla cezanın gerçek olduğu anlaşıldı. İ.Ö., son anda ilgili kuruma başvurup ankete katılmayı kabul ederek 18 bin 991 TL'lik idari para cezasını iptal ettirmeyi başardı.

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren esnaf İ.Ö., ülkede yargı mensuplarının bile dolandırılabildiği bir dönemde vatandaşa güvence verilmesi gerektiğini vurguladı. TÜİK'in anket çalışmalarını telefon yerine resmi yazışmalarla başlatması gerektiğini ifade eden İ.Ö., bu tür yasal zorunluluklar hakkında toplumun daha fazla bilgilendirilmesini talep etti.

Son anda 18 bin 991 TL cezadan kurtulan Ö., ankete katılmanın yasal bir zorunluluk olmasına da anlam veremediğini belirtti.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Didem Soydan’a Bitcoin piyangosu vurdu: Unuttuğu şifreyi bulup servetine kavuştu!
Didem Soydan’a Bitcoin piyangosu vurdu: Unuttuğu şifreyi bulup servetine kavuştu!
Yeraltı dizisinde şok ayrılık ve sezon finali tarihi belli oldu!
Yeraltı dizisinde şok ayrılık ve sezon finali tarihi belli oldu!
Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi
Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi
Elektrikli SUV segmentind ezber bozan menzilli ve şarj süresiyle elektrikli yeni BMW iX3 Türkiye'de!
Elektrikli SUV segmentind ezber bozan menzilli ve şarj süresiyle elektrikli yeni BMW iX3 Türkiye'de!
Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti!
Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti!
İstanbul'da şüphe uyandıran olay: Kadın doktor avukat sevgilisinin evinin terasından düştü!
İstanbul'da şüphe uyandıran olay: Kadın doktor avukat sevgilisinin evinin terasından düştü!
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması
Rahmi Koç ve Ali Koç'tan siyasi parti liderlerine sürpriz ziyaret
Rahmi Koç ve Ali Koç'tan siyasi parti liderlerine sürpriz ziyaret
Etiketler tüik anket dolandırıcı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması Patronunun köpeği parçaladı, ölümden döndü... Kadın korumanın 80 dikişli yaşam mücadelesi sürüyor Patronunun köpeği parçaladı, ölümden döndü... Kadın korumanın 80 dikişli yaşam mücadelesi sürüyor İstanbul'da şüphe uyandıran olay: Kadın doktor avukat sevgilisinin evinin terasından düştü! İstanbul'da şüphe uyandıran olay: Kadın doktor avukat sevgilisinin evinin terasından düştü! Bu da ''yeni nesil'' dilencilik vurgunu... Her an sizin de kapınız çalabilir! Bu da ''yeni nesil'' dilencilik vurgunu... Her an sizin de kapınız çalabilir! Emekli, memur maaş zammı da en düşük emekli aylığı da değişti: İşte masadaki 3 yeni zam senaryosu! Emekli, memur maaş zammı da en düşük emekli aylığı da değişti: İşte masadaki 3 yeni zam senaryosu! 13 yaşındaki çocuğa 36 kişilik seri istismarda kan donduran ayrıntılar: Yemek vaadiyle kandırmışlar! 13 yaşındaki çocuğa 36 kişilik seri istismarda kan donduran ayrıntılar: Yemek vaadiyle kandırmışlar! MHP'li Yalçın'dan Bülent Arınç'a zehir zemberek sözler: ''Şeytanla ortaklığı seçti'' MHP'li Yalçın'dan Bülent Arınç'a zehir zemberek sözler: ''Şeytanla ortaklığı seçti'' Yeraltı dizisinde şok ayrılık ve sezon finali tarihi belli oldu! Yeraltı dizisinde şok ayrılık ve sezon finali tarihi belli oldu! Didem Soydan’a Bitcoin piyangosu vurdu: Unuttuğu şifreyi bulup servetine kavuştu! Didem Soydan’a Bitcoin piyangosu vurdu: Unuttuğu şifreyi bulup servetine kavuştu! Kadın hakim ve taksici sevgilisinin uyuşturucu mesajları şoke etit! Kadın hakim ve taksici sevgilisinin uyuşturucu mesajları şoke etit!
Alacak verecek meselesi kanlı bitti; 64 yaşındaki bir kişi boynundan bıçaklanarak öldürüldü! Alacak verecek meselesi kanlı bitti; 64 yaşındaki bir kişi boynundan bıçaklanarak öldürüldü! AK Partili milletvekilinin eşi hakkında skandal iddia: Savcılık soruşturma başlattı! AK Partili milletvekilinin eşi hakkında skandal iddia: Savcılık soruşturma başlattı! Bakanlık mülakatsız, sadece KPSS puanı ile 2 bin 610 personel alacak! Bakanlık mülakatsız, sadece KPSS puanı ile 2 bin 610 personel alacak! İstanbul'da yine bir çocuk cinayeti... Öldüren de ölen de çocuk! İstanbul'da yine bir çocuk cinayeti... Öldüren de ölen de çocuk! CHP anketinde dikkat çeken sonuç: AK Parti ve MHP seçmeni 2'ye bölündü! CHP anketinde dikkat çeken sonuç: AK Parti ve MHP seçmeni 2'ye bölündü! Leroy Sane'den dikkat çeken Fenerbahçe'ye transfer açıklaması! Leroy Sane'den dikkat çeken Fenerbahçe'ye transfer açıklaması! Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti! Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti! Milyonlarca kişiyi etkileyecek olan yeni af teklifi resmen Meclis'te! Milyonlarca kişiyi etkileyecek olan yeni af teklifi resmen Meclis'te!