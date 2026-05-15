''TÜİK'ten arıyorum'' diyen görevliyi dolandırıcı sandı; cezayı yedi!

Aydın'ın Efeler ilçesinde esnaflık yapan İ.Ö., kendisini cep telefonundan arayarak TÜİK görevlisi olduğunu söyleyen kişiyi dolandırıcı sanıp anket yapma teklifini reddetti. Yasal zorunluluktan habersiz olan esnafa, ankete katılmadığı gerekçesiyle 18 bin 991 TL idari para cezası kesildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde esnaflık yapan 38 yaşındaki İ.Ö., geçtiğimiz günlerde şahsi bir numaradan arayan ve kendisini TÜİK görevlisi olarak tanıtan kişiyi telefon dolandırıcısı sanarak görüşmeyi sonlandırdı. Telefonu kapattıktan hemen sonra gelen yasal uyarı mesajı ve ardından evine gönderilen 18 bin 991 TL'lik resmi ceza tebligatı ile neye uğradığını şaşırdı.

Olay, şahsi bir numaradan arayan kişinin İ.Ö.'ye "Yılın ailesi seçildiniz, evinize gelip anket yapacağız" demesiyle başladı. Günümüzdeki telefon dolandırıcılığı vakalarından korktuğunu belirten İ.Ö., resmi bir kurumun şahsi hat üzerinden arama yapmayacağını düşünerek teklifi reddetti.

Israrlı aramalar üzerine avukatlarına danışan esnaf, kurumsal bir tebligat yapılmasını talep etti. Ancak kısa süre sonra adrese ulaşan resmi evrakla cezanın gerçek olduğu anlaşıldı. İ.Ö., son anda ilgili kuruma başvurup ankete katılmayı kabul ederek 18 bin 991 TL'lik idari para cezasını iptal ettirmeyi başardı.

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren esnaf İ.Ö., ülkede yargı mensuplarının bile dolandırılabildiği bir dönemde vatandaşa güvence verilmesi gerektiğini vurguladı. TÜİK'in anket çalışmalarını telefon yerine resmi yazışmalarla başlatması gerektiğini ifade eden İ.Ö., bu tür yasal zorunluluklar hakkında toplumun daha fazla bilgilendirilmesini talep etti.

Son anda 18 bin 991 TL cezadan kurtulan Ö., ankete katılmanın yasal bir zorunluluk olmasına da anlam veremediğini belirtti.

