TÜİK'ten müdür yalanlaması

TÜİK'ten, 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı kararıyla 20 bölge müdürünün atamasını yapılmasına ilişkin "Yeni atama yok, vekaleten göreve devam eden müdürlerin asaleten ataması yapıldı" açıklaması geldi.

Enflasyon ve işsizlik verileri nedeniyle tartışma konusu olan Türkiye İstatistik Kurumu'nda 4 Haziran'daki atamalar dikkat çekti. TÜİK ise ataması yapılan bölge müdürlerinin daha önceden vekaleten görevlerini yaptıkları yerlere asaleten getirildiğini duyurdu.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, basında ve sosyal medyada, bölge müdürlüklerine yeni atamalar yapıldığı şeklinde 'yanlış' bir algı oluştuğu ifade edildi. Açıklamada, Resmi Gazete'nin 4 Haziran tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı gereği 20 bölge müdürünün asaleten atamasının yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Ataması yapılan bölge müdürlerimizin tamamı daha önceden vekaleten görevlerini yaptıkları bölge müdürlüklerine asaleten atanmıştır. Yeni bir atama ya da görev yeri değişikliği söz konusu değildir."