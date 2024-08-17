Tüketiciyi aldatan reklamlara bu yıl 165 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu, ağustos ayı toplantısında tüketicileri yanıltan, yanıltıcı ve eksik bilgiyle aldatmaya yönelik reklamlar ile haksız ticari uygulamaları değerlendirdi.

Ayrıca, Reklam Kurulu'nun yılın ilk 8 ayında toplamda 1202 dosyayı incelediği bildirildi. Bu süreçte, aldatıcı reklamlar veya haksız ticari uygulamalar tespit edilen 1055 dosya için durdurma cezası verilmiş ve 165 milyon 41 bin 612 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

ARAMA MOTORU SONUÇLARINA İDARİ YAPTIRIM

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun tüketicileri yanıltan arama motoru sonuçlarıyla ilgili de idari yaptırım kararı aldığını duyurdu. Açıklamada, "Bir çevrim içi arama motorunda yapılan arama sonucunda görüntülenen fiyat bilgileri ile ilgili internet sitesindeki fiyatlar arasında fark olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun tüketicileri yanıltıcı olduğu değerlendirilerek, turizm sektöründe faaliyet gösteren yurt dışı merkezli bir şirkete ait yanıltıcı fiyat teklifi sunan reklam ve tanıtımlar için durdurma ve idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.

YANILTICI DEVRE MÜLK REKLAMLARINA GEÇİT VERİLMEDİ

Açıklamada, sağlık turizminde popüler olan bir devre mülk tesisinin reklamlarının da incelemeye alındığı belirtildi. Tesisin termal özelliklere sahip kaplıca alanlarının mühürlenip kapatılmasına rağmen reklamlarında havuz görselleri ve 'termal' ifadesine yer verilerek tüketicileri yanıltıcı tanıtımlar yapıldığı tespit edilmiş ve bu nedenle ilgili firma hakkında reklamların durdurulması ve idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

"DOMUZ DERİSİ" BİLGİSİNE YER VERMEYEN REKLAMLARA YAPTIRIM

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, Reklam Kurulu'nun öncelikli hedeflerinden birinin de tüketicilerin satın almayı düşündükleri mal veya hizmetlerin nitelikleri konusunda doğru bilgilendirilmesi olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, "Ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya ait yurt dışı alan adı uzantılı internet sitesinde ürün bileşeninde domuz derisi bulunduğu bilgisine yer verilmiş, ancak Türkiye alan adı uzantılı internet sitesinde aynı ürün için bu bilgiye yer verilmediği tespit edilmiştir. Kurul, tüketicileri eksik bilgilendiren bu reklamların durdurulmasına ve reklam veren firma hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.