Tulpa: Ruhun Laneti’nden Büyük Başarı! Türk Korku Sineması Dünyaya Açılıyor

MAG Yapım imzasıyla hayata geçirilen ve yapımcılığını Murat Ünaloğlu’nun üstlendiği Tulpa: Ruhun Laneti, daha vizyon yolculuğunun başında uluslararası başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Film, Avrupa ülkeleri, MENA Bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ve Azerbaycan’da gösterime hazırlanırken tam 7 farklı dile çevrilerek önemli bir uluslararası dağıtım başarısına imza attı.

Psikolojik korku türünde hazırlanan yapım, sıra dışı hikâyesi, karanlık atmosferi ve insan zihninin bilinmeyen yönlerine odaklanan anlatımıyla yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası izleyici kitlesinde de merak uyandırıyor. Yönetmen koltuğunda Güneş Güneş’in oturduğu filmin senaryo ekibinde Murat Ünaloğlu da yer alıyor.

İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, İspanyolca ve Azerbaycan Türkçesi olmak üzere 7 farklı dilde hazırlanan film, Türk korku sinemasının uluslararası pazardaki büyüme potansiyelini ortaya koyan önemli projeler arasında gösteriliyor. Film, yalnızca bir sinema yapımı olarak değil, aynı zamanda Türk yapım sektörünün küresel ölçekteki rekabet gücünü gösteren bir başarı hikâyesi olarak değerlendiriliyor.

MAG Yapım’ın son dönemde gerçekleştirdiği en dikkat çekici projelerden biri olan Tulpa: Ruhun Laneti, Türkiye’den çıkan korku filmlerinin dünya pazarında daha fazla yer bulabileceğinin güçlü bir göstergesi oldu. Yapımcı Murat Ünaloğlu, Türk sinemasını uluslararası arenada temsil edecek projeler üretmeye devam edeceklerini belirterek, filmin yurt dışı yolculuğunun yeni iş birliklerinin de önünü açacağını ifade etti.

12 Haziran’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Tulpa: Ruhun Laneti, daha vizyona girmeden elde ettiği uluslararası dağıtım başarısıyla Türk korku sineması adına önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.

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