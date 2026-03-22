Tüm çalışanlar için kritik uyarı: Sadece 9 gününüz kaldı; ağır cezalar yolda!

Tüm çalışanı ilgilendiren vergi beyannamesi süreci için geri sayım başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "Vergim zaten maaşımdan kesiliyor" diyen çalışanları uyardı: Brüt geliri 4,3 milyon TL'yi aşanlar veya birden fazla işverenden 330 bin TL üzerinde ek gelir elde edenler 31 Mart 2026'ya kadar beyanname vermek zorunda. Eğitim, sağlık ve sigorta giderlerinizi matrahtan düşerek vergi avantajı sağlamanın yolları ve tüm detaylar...

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş tüm çalışanları 31 Mart tarihini işaret ederek uyardı.

Türkiye gazetesindeki köşe yazısından vergi beyannamesi süreciyle ilgili ayrıntıları açıklayan İsa Karakaş Türkiye’de birçok çalışanın “Vergim zaten maaşımdan kesiliyor” düşüncesiyle hareket ettiğini ancak bunun ciddi bir yanılgı olduğunu ifade etti.

Gelir vergisi mevzuatına göre sadece işverenlerin ya da kira geliri elde edenlerin değil, çalışanların da belirli şartlarda doğrudan vergi mükellefi olduğuna dikkat çekti.

Karakaş, vergiye tabi "ücret" kavramı yalnızca bankaya yatan maaşı kapsamıyor. Prim, ikramiye, huzur hakkı, tahsisat ve bazı tazminatlar da bu kapsama giriyor. Ayrıca nakit olarak verilen yemek ve yol yardımlarında belirlenen günlük limitlerin aşılması durumunda bu ödemeler de vergiye tabi tutuluyor.



2025 yılı gelirleri için 2026 Mart ayında beyanname verilmesi gereken durumlar şu şekilde sıralandı:

-Tek işverenden elde edilen yıllık brüt gelirin 4 milyon 300 bin TL’yi aşması

-Birden fazla işverenden gelir elde edilmesi ve ikinci işverenden alınan toplam ücretin 330 bin TL’yi geçmesi

-Tüm işverenlerden elde edilen toplam gelirin 4 milyon 300 bin TL’yi aşması...

Eğitim ve sağlık giderleri, hayat sigortası primleri, bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının belirli oranlarda matrahtan düşülebileceğini söyledi.

Beyanname için Hazır Beyan Sistemi

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Hazır Beyan Sistemi” üzerinden işlemlerin kolayca yapılabildiğini belirten Karakaş, beyanname için son tarihin 31 Mart 2026 olduğunu hatırlattı. Hesaplanan verginin ise mart ve temmuz aylarında iki taksitte ödenebileceği ifade edildi.

Karakaş, doğru ve zamanında yapılan beyanın hem yasal yükümlülükleri yerine getirmek hem de olası cezaların önüne geçmek açısından kritik olduğunu vurgulayarak, “Vergi, vatandaşlık vazifesidir. Hazır Beyan Sistemi sayesinde işlemler birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

