Tüm dengelerin değiştiğini gösteren seçim anketi açıklandı

CHP'nin büyük zaferi ve AK Parti'nin yıllar sonra ilk kez kaybettiği seçim olarak tarihe geçen 31 Mart yerel seçimleri sonrasında İdeaPolitik son genel seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Partilerin önceki oy oranlarıyla karşılaştırıldığında MHP ve İYİ Parti'deki oy kaybı dikkat çekti. CHP'nin büyük bir oy artışı kazandığı anket sonucunda AK Parti ise hafif bir yükseliş gösterdi.

İdeaPolitik Araştırma Şirketi'nin Genel Direktörü Can Kakışım İdeaPolitik tarafından yapılan son anketlerin sonuçlarını açıkladı İdeaPolitik'in "Geçinebiliyor musunuz ?" sorusuna ankete katılanların sadece yüzde 30,9'u 'evet' cevabını verirken hayatından memnun olduğunu söyleyenlerin toplam oranı yüzde 30'da kaldı. Katılımcıların takribi yüzde 75'i ise çocukların ve gençlerin gelecekten umutlu olduğunu düşünmediklerini belirtti.



Genel yaşam memnuniyeti anketinde ise katılımcıların Türkiye'de en çok ekonomik zorluklardan şikayetçi olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 66,7'si Türkiye'nin en büyük problemi olarak ekonomiyi gösterdi.



"Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna ise "kararsızlar dağıtılınca" şu yanıtlar verildi:



CHP: Yüzde 35.2 ( 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 25,80 oy aldı.)



AK Parti: Yüzde 34.3 ( 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti yüzde 36,30 oy aldı. )



DEM: 12.4 ( 14 Mayıs seçimlerinde Yeşil Sol Parti yüzde 9 oy aldı. )



MHP: Yüzde 5.6 ( 14 Mayıs seçimlerinde MHP yüzde 10,30 )



Yeniden Refah: Yüzde 4.2 ( 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partisi yüzde 2,90 oy aldı. )



İyi Parti: Yüzde 3.6 ( 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 9,90 oy aldı. )



Zafer Partisi: Yüzde 3.0.