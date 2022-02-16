Tüm ekonomistlerin tahmini aynı! İşte Merkez'in ''beklenen'' faiz kararı

TCMB yarın 2022 yılının ikinci politika faizi kararını verecek. Piyasadan gelen tepkilere rağmen 2021'in son çeyreğinden itibaren faiz indirimine devam eden Merkez Bankası'nın yarınki kararı için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayağı 2022 yılının ikinci politika faizi kararı için hem Reuters anketine katılan 20 kurumdan hem de Anadolu Ajansı'nın beklenti anketine katılan 24 ekonomist dikkat çeken bir tahminde buluştu.

Son yıllarda Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle 2021'de TL dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 44 seviyesindeydi. TCMB kur krizini tetikleyen 500 baz puan faiz indirimi ile politika faizini yüzde 14'e çektikten sonra indirimleri ocak ayında durdurdu. Yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü yüzde 23.2'ye güncelleyen TCMB politikaların tamamının liralaşmayı önceliklendireceğini belirtti.

REUTERS'IN ANKETİ

Reuters anketine katılan 20 kurumun tümü perşembe günü saat 14.00'da sonuçları açıklanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor.

Reuters anketinde yıl sonu politika faizi sorusuna cevap veren dokuz kurumun medyan tahmini yüzde 14'te şekillenirken tahminler yüzde 9-yüzde 14 bandında yer alıyor.

ANADOLU AJANSI'NIN ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 17 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.