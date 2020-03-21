Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları kapatıldı!

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelgeyle bu geceden itibaren tüm lokanta, restoran ve pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılıyor.

Türkiye'de de görülen vaka sayısı her geçen gün artan koronavirüs dolayısıyla alınan tedbirler sıklaşıyor. Bu kapsamdan İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınladı.

Yayınlanan genelgede şu ifadeler yer aldı: Bakanlığımızın illere gönderdiği genelge kapsamında; içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, bugünsaat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.

Bu nedenle tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak.

Bakanlığımız sözkonusu tedbirlere ilişkin vali/ kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde başta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.