Tüm tahminleri doğru çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy herkesin aklındaki soruyu yanıtladı

Daha önce defalarca önceden uyardığı noktalarda beklediğini söylediği büyüklükte depremler olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'deki deprem fırtınasının büyük bir depreme yol açıp açımayacağına dair soruya yanıt verdi.

CNN Türk canlı yayınına katılan Üşümezsoy, merkezüssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan ve aralıksız devam eden deprem fırtınası ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'dan İzmir'e kadar çok geniş bir alanda hissedilen depremlerin yarattığı endişe sürerken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, aynı noktada yaşanan depremlerin büyük bir depremin habercisi olup olamayacağı sorusuna yanıt verdi.

Prof. Dr. Üşümezsoy canlı yayında yaptığı açıklamada "İki kavramı anlatmak istiyorum" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi, çok fazla deprem olması tek başına bir risk teşkil etmez. Tam tersi, eğer fay dizilimleri çok küçük kırıklar şeklindeyse aynı Santorini’de olduğu gibi, Simav çevresinde, Yeşildere gibi bölgelerde olduğu gibi. Buna “deprem fırtınası” diyoruz. Deprem fırtınası, ana bir fay hattını yırtan büyük depremler değil, küçük küçük segmentleri kıran, enerjiyi azar azar boşaltan depremlerdir."