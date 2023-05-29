Tüm Türkiye seçim derdinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kamplumbağa seviyor

Dün tüm Türkiye Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oy verip, seçimlerin sonuçlarının peşindeyken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "kaplumbağa sevdiği" ortaya çıkınca, Soyer'e tepkiler çığ gibi büyüdü.

CHP'nin kalesi İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kritik Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'nci turu devam ederken ailesiyle birlikte yaptığı "doğa gezisi" tepki çekti.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'e kadar sürdü ve bu saatten sonra kritik bir oy sayımı sürecine girildi.

Tüm Türkiye büyük heyecan içerisinde seçim sonuçlarını beklerken hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı mensupları da "sandığa sahip çıkıyoruz" diyerek oy sayım işlemleriyle yatıp kalktı.

Ancak bu sırada ailesi ile birlikte "doğa gezisi"nde olduğu ortaya çıkan CHP'nin kalesi İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer eleştiri oklarını üzerine çekti.

Soyer tepkiler sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımları silse de tepkileri önleyemedi.

İşte Soyer'in önce paylaşıp sonra sildiği o doğa gezisi: