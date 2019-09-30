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  3. 30 Eylül 2019 09:31

Tüm yurtta yaz havası ! İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Tüm yurtta yaz havası ! İşte 5 günlük hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, ülke genelinde kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 27
İstanbul: Az bulutlu ve açık 26
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24
Erzurum: Az bulutlu ve açık 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

İHA

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hava durumu , meteoroloji
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