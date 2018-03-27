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  3. 27 Mart 2018 16:17

Tüm zamanların rekoru kırılabilir ! Akın akın geliyorlar

Turizm sektörüne hızlı başlayan Antalya'ya akın akın turist geliyor.

Tüm zamanların rekoru kırılabilir ! Akın akın geliyorlar
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Turizm sezonuna çok iyi başlayan Antalya'ya adeta akın var. Yılın ilk üç aylık döneminde turist sayısındaki artış yüzde 30'u geçti. Kentte yabancılara konut satışında ise yüzde 55 artış var.

ATSO Başkanı Davut Çetin "Böyle giderse turizmde tüm zamanların rekorunu kıracağız." dedi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO'nun Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Antalya'nın, konut satışlarında şubatta Türkiye ortalamasından daha iyi durumda olduğunu söyledi.

KONUT SATIŞINDA YÜZDE 55 ARTIŞ VAR

Yabancılara satılan konut sayısının da artmaya devam ettiğini aktaran Çetin, yabancılara konut satışında Türkiye ve İstanbul'da yüzde 28, Antalya'da ise yüzde 55 artış görüldüğünü dile getirdi.

TÜM ZAMANLARIN REKORU GELEBİLİR

Yapısal sorunlara rağmen, bu yıl turizm sezonuna çok iyi başladıklarını vurgulayan Çetin, "Yılın ilk üç aylık döneminde turist sayısındaki artış yüzde 30'un üzerinde. Böyle giderse turizmde tüm zamanların rekorunu kıracağız."dedi.

DHA

antalya , turizm , rekor
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