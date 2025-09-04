  1. Anasayfa
Tüm zamanların zirvesi: Gram altın bir kez daha rekor kırdı

Tüm zamanların zirvesi: Gram altın bir kez daha rekor kırdı
Güncelleme:

Dün rekor kıran gram altın, yeni güne hafif düşüşle başlasa da çabuk toparlandı ve 4 bin 717 TL'ye ulaşarak tarihi zirvesine ulaştı.

Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarının seyrini belirlemeye devam ediyor. Dün rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları, 4 Eylül Perşembe gününe hafif bir düşüşle başlamıştı.

Ancak bu düşüş seyri kısa sürdü ve tarihi rekorunu bir kez daha kırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiği Stephen Miran, merkez bankasının en önemli görevinin ekonomik buhranlar ile hiperenflasyonu önlemek olduğunu belirterek, para politikasının bağımsızlığının bunun başarısı açısından önem taşıdığını ve bunu korumaya devam edeceğini söyledi.

Miran’ın açıklamaları sonrası Fed’in bağımsızlığını sürdürmeye devam edeceği beklentisi ise kar satışlarıyla birlikte altın fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi.

Altının gram fiyatı, güne 4 bin 717 liradan başlayarak tarihi rekorunu kırdı. Gram altın, rekorun ardından saat 09.30 itibarıyla 4 bin 675'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 689 liradan, Cumhuriyet altını ise 30 bin 617 liradan satışa sunuluyor.

Altının ons fiyatı dün 3 bin 578,54 dolara çıkarak rekor kırmasının ardından yeni işlem gününde kar realizasyonlarının etkisiyle 7 işlem günü süren yükseliş serisini bozdu. Dün yüzde 0,7 yükselişle 3 bin 559 dolardan kapanan ons altın, şu sıralarda ise yüzde 0,8 azalışla 3 bin 531 dolardan alıcı buluyor.

 

