Tümamiral Cihat Yaycı merkeze çekildi

Tümamiral Yaycı, Libya ile Türkiye arasındaki deniz yetki alanları sınırlandırılması anlaşmasının mimarı olarak biliniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararında şu ifadelere yer verildi;

"Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, EK listede kimliği yazılı amiralin, ismi hizasında belirtilen görev yerine atanmasına karar verilmiştir."

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, dün kaleme aldığı “FETÖ tasfiye mi ediliyor, tasfiye mi ediyor?” başlıklı yazısında Tümamiral Cihat Yaycı'nın dosyasını soysal medya paylaşımlarıyla FETÖ’cülerin doldurduğunu belirtmişti.

Nedim Şener, Tümamiral Cihat Yaycı'ya yönelik operasyonu şöyle özetlemişti:



“FETÖ’cüler birisi hakkında Ergenekoncu, Ulusalcı, yolsuzluk yapıyor ya da siyasi bir partiye, derneğe yakın diye yazdıklarında bu dosyasına giriyor. Belki terfi edemiyor, belki emekliye ayrılıyor. Anlamadığım şu: Bu yöntemle FETÖ, TSK’dan tasfiye mi ediliyor, TSK’da tasfiye mi yapıyor?”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ ?



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, 22 Aralık 2019'da Piri Reis'in havuza çekilmesi töreninde Yaycı hakkında övgü dolu sözler söylemişti.

Türkiye olarak deniz yetki alanları konusunda Libya ile 10 yıl önce ilk adımları attıklarını dile getiren Erdoğan, "Halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Kurmay Başkanlığı'nı yürüten Tümamiral Cihat Yaycı'nın bu konuda hazırladığı raporlar, haritalar, yazdığı makaleler ve kitaplar ortadadır. Dönemin Libya Devlet Başkanı Kaddafi ile bu meseleyi harita üzerinde konuşmuş, kendisiyle anlayış birliğine varmıştık. Ülkemizin Libya'ya bakan kara bölümü ile Libya'nın ülkemize bakan kara bölümü arasındaki deniz yetki alanı çakışması uluslararası mevzuata ve uygulamalara göre bize bu hakkı veriyor. Bölgedeki karışıklıklar sebebiyle mutabakat metninin hukuki zemine taşınması biraz gecikti" ifadelerini kullanmıştı.

CİHAT YAYCI KİMDİR ?



Tümamiral Cihat YAYCI, 1966 yılında Elazığ’da doğmuştur. 1984 yılında Deniz Lisesi’nden, 1988 yılında Deniz Harp Okulu’ndan mezun olmuştur. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, bölüm amirliği ve TCG YAVUZ ile TCG KEMALREİS’de II. Komutanlık görevlerinde bulunmuş, 2005-2006 yıllarında TCG KEMALREİS Komutanı, 2011-2012 yılları arasında 5’inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yapmıştır.

Bu süre zarfında 2000 yılında Deniz Harp Akademisi’nden, 2003 yılında ise Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun olmuş, Donanma Komutanlığı karargâhında Konsept Şube Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında Yönetim Analiz ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Strateji ve Prensipler Şube Müdürlüğü ve müteakiben Strateji ve Andlaşmalar Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

“Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme İnsan Kaynakları Yönetimi” Ana Bilim Dalında, Naval Postgraduate School (NPS) California/ABD’de “Fizik Mühendisliği” ile “Elektronik Mühendisliği” dallarında yüksek lisans eğitimi ve İstanbul Üniversitesi’nde “Uluslararası İlişkiler” ana bilim dalındaki doktora eğitimini tamamlamıştır.

30 Ağustos 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Tuğamiralliğe terfi eden Tümamiral YAYCI, 2012-2014 yılları arasında Moskova Silahlı Kuvvetler Ataşesi, 2014-2015 yılları arasında Güney Görev Grup Komutanı ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü, 2015-2016 yılları arasında Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı görevlerini deruhte etmiştir.

29 Temmuz 2016 tarihinde Tümamiralliğe terfiini müteakip, 2016-2017 yılları arasında Dz.K.K.lığı Personel Başkanı görevlerini icra etmiştir. 20 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Dz.K.K.lığı Kurmay Başkanı görevine atanan Tümamiral YAYCI bayan Müşerref YAYCI ile evli olup, bir erkek çocuk babasıdır. İngilizce ve Rusça bilmektedir.

Yaycı, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto FETÖ’cüleri ‘önce tespit et sonra imha et’ stratejisi üzerine kurulu FETÖMETRE analiz programını geliştiren komutan olarak biliniyor.