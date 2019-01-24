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  3. 24 Ocak 2019 23:09

''Tümülüs''te suçüstü yakalandılar

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde, jandarmanın kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

''Tümülüs''te suçüstü yakalandılar
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede sit alanı olan 'Tümülüs’te kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen yere operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi suçüstü yakalandı.

Operasyonda ayrıca iş makinesi, kamyon, otomobil, detektör ve balyoz ele geçirildi. Şüpheliler jandarma karakolundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TÜMÜLÜS NEDİR?

Tümülüs (tr:Höyük veya Kurgan) Latince bir sözcük olup (çoğulu tümüli), bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepeciklere verilen addır. Höyük ve kurgan (Orta Asya'da) da denilen tümülüs yapma geleneğine sahip ulusların sayısı fazla değildir.

DHA

kamyon , otomobil , iş makinesi
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