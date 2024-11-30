Tunceli Belediye Başkanı yeniden gözaltında

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Birsen Orhan, gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanan Tunceli Belediyesi'nin DEM Parti'li Belediye Başkanı Birsen Orhan, gözaltına alındığını açıkladı.

Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözaltına alınıyorum, Pertek emniyetince" ifadesini kullandı.

Daha önce de gözaltına alınmış, serbest bırakılmıştı

Yerine kayyum atanan Tunceli Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan, 24 Kasım'da da savcılık ifadesi ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılmıştı.