Tunceli Belediyesi'nden kadın çalışanlara regl izni !

Belediye tarafından alınan karar sosyal medya hesabından duyuruldu. Yayımlanan mesajda Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan, kadın çalışanlar ve DİSK Genel İş Şube Başkanı Şükran Yılmaz’ın bir araya gelerek protokol imzaladığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Bilindiği üzere Belediye Kadın Meclislerimiz kadınların her alanda özneleşerek iradeleşmesini esas alarak kadın haklarını savunur. Bu anlamda kadınların güncel taleplerini tespit edip, bu sorunları çözmeyi önümüze hedef koyup eylül ayı içerisinde yapılan Belediye Meclis toplantısında Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu kurulması kararı almıştık. Belediyenin tüm hizmetlerinin ve gerçekleştireceği projelerin, her türlü ayrımcılığa karşı cinsiyet eşitliğini esas alacak biçimde dizayn edilmesine katkı sunmak için kadın meclislerimiz ve komisyonumuz bu çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda toplumsal cinsiyet eşitliği ilkemize dayanarak kadınlar kadın çalışanlarımıza her ayın belirledikleri bir günü menstrüasyon (regl) izni verme kararı almış bulunmaktayız. Benzer kararların çalışma alanlarında artması ve daha ileriye taşınması için çaba harcayacağımızı belirterek bu çalışmaların artmasını dileriz.”