Tunceli ve Bingöl'deki orman yangınları söndürülemedi

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) Bingöl ve Tunceli'deki orman yangınlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Havadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor" denildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bingöl / Yayladere – Sarıtosun'daki yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesiyle; Tunceli / Munzur Milli Parkı'ndaki yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesiyle müdahale edildiği belirtildi.