Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında Tunceli-Ovacık kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol