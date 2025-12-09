Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem! Sarsıntının yeri Naci Görür'ü endişelendirdi

AFAD verilerine göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ''Depremin yeri tehlikeli'' diyerek uyarıda bulundu.

AFAD verilerine göre saat 15:34 sıralarında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem Tunceli'nin yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "09.12.2025 tarihinde saat 15.34 sıralarında merkez üssü Pülümür ilçemizde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz tarafından yapılan saha taramalarında, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 112 Acil çağrı merkezimiz 7/24 halkımızın hizmetindedir" denildi.

NACİ GÖRÜR: DEPREMİN YERİ TEHLİKELİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Görür, depremin yerine dikkat çekti.

Sarsıntının Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın en doğu ucundaki Yedisu Fayı civarında gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, bu bölgede deprem beklendiğini belirterek, "Depremin yeri tehlikeli." dedi.

Görür, söz konusu depremin bölgeyi tetikleme ihtimali olduğunu söyledi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

