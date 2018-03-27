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  3. 27 Mart 2018 16:21

Tunceli'de çatışma ardından şok eden detaylar

Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde çatışmanın ardından yeni detaylar ortaya çıktı.

Tunceli'de çatışma ardından şok eden detaylar
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Tunceli’nin Pülümür Vadisi’nde çatışmanın ardından ortaya çıkan detaylar dikkat çekti. Teröristlerin 9 Ocak günü, Vali Tuncay Sonel ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur'un yolda mola verip su içtiği çeşmeden 700 metre uzaklıkta 'kış üslenmesi'nde oldukları ortaya çıktı.

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Tunceli'nin Pülümür Vadisi Zağge ile Ağlayan Kayalar bölgesinde, sabah saatlerinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin yerinin, Kandil'den gelen telsiz talimatının deşifresiyle tespit edildiği öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli bölgesinde son 1 yılda büyük darbe vurulan ve eylem yapamaz hale getirilen PKK'lı teröristlere, 'kış üslenmesi'nden çıkıp eylem yapmaları konusunda Kandil'den şifreli telsiz mesajları gönderildi. Yapılan telsiz görüşmelerinin çözülmesi üzerine PKK'lı teröristler takibe alındı. Pülümür Vadisi Zağge ile Ağlayan Kayalar bölgeleri arasındaki dağlık alanda 'kış üslenmesi'nden eylem yapmak için çıkmaya hazırlan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için 2 Jandarma Özel Harekât timi, operasyon başlattı. Sığınaktan çıkmalarıyla yapılan 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren, 2'si sözde 'üst düzey yönetici' toplam 7 PKK'lı, etkisiz hale getirildi.

VALİNİN SU İÇTİĞİ ÇEŞMEDEN 700 METRE UZAKLIKTA 'KIŞ ÜSLENMESİ'

Etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin, 9 Ocak günü karayoluyla Pülümür'e giden Vali Tuncay Sonel ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur'un yolda mola verip su içtiği çeşmeden 700 metre uzaklıkta 'kış üslenmesi'nde oldukları ortaya çıktı. Güvenlik birimleri, Vali Sonel'in su içtiği çeşme ve yöre halkıyla görüştüğü lokantanın, PKK'lı teröristlerin 'kış üslenmesi'ne çok yakın olduğunu belirtirken, Sonel de söz konusu bilgiyi doğruladı.

DHA

kış üslenmesi , tunceli , pülümür vadisi , çatışma
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