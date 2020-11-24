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  3. 24 Kasım 2020 15:43

Tunceli'de, engelli personele koronavirüs izni

Tunceli'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla kamu kurumlarında çalışan engelli personellere idari izin verildi.

Tunceli'de, engelli personele koronavirüs izni
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İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Özkan, başkanlığında toplandı. Toplantıda, kent genelinde koronavirüse yönelik mücadele çalışmaları değerlendirilirken, kamuda çalışan engelli personele de idari izin getirildi. Karara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personellerin, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmamaları ve hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu anda görevine dönmeleri şartıyla, idari izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

tunceli , koronavirüs , korona
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