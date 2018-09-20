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  3. 20 Eylül 2018 23:53

Tunceli'de kamyon devrildi: 12 hayvan telef oldu

Tunceli'de kamyonun devrilmesi sonucu 12 hayvan telef oldu.

Tunceli'de kamyon devrildi: 12 hayvan telef oldu
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Tunceli’de kamyonun devrilmesi sonucu 12 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Tunceli-Pertek yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum’da yayladan aldığı koyunları Elazığ’a götüren Mehmet Sezer yönetimindeki 63 EK 042 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken araçta bulunan koyunlardan 12'si telef oldu. Kaza yapan araçta bulunan diğer hayvanlar ise başka bir araca yüklendi. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

İHA

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