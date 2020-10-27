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  3. 27 Ekim 2020 22:49

Tunceli'de Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül koronaya yakalandı

Tunceli'de Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül koronavirüse yakalandı.

Tunceli'de Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül koronaya yakalandı
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Mustafa Sarıgül'ün sağlık durumuna ilişkin Pertek Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Covid-19 testi pozitif çıkan Ovacık Belediye Başkanımız Sn. Mustafa Sarıgül’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum.."

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