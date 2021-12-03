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Tunceli'de teröristlerle çatışma: 1 asker şehit oldu

Tunceli'de teröristlerle çatışma: 1 asker şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor. Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 kahraman jandarmamız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve jandarma teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi. 

 

DHA

Etiketler tunceli terörist çatışma asker şehit
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