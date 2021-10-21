Tunceli'de teröristlerle çatışma: 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Eren-7 Operasyonunda teröristler çıkan çatışmada 1 jandarmanın ağır yaralandığını, 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda; teröristlerle sağlanan temasda,1 Jandarma Personelimiz ağır yaralanmış, hemen helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı personelimize hastanede müdahale sürmektedir. Operasyon bölgesinde 1 Terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi" denildi.