  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tunceli'de teröristlerle çatışma: 2 terörist öldürüldü

Tunceli'de teröristlerle çatışma: 2 terörist öldürüldü

Tunceli'de teröristlerle çatışma: 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Eren-7 Operasyonunda teröristler çıkan çatışmada 1 jandarmanın ağır yaralandığını, 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda; teröristlerle sağlanan temasda,1 Jandarma Personelimiz ağır yaralanmış, hemen helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı personelimize hastanede müdahale sürmektedir. Operasyon bölgesinde 1 Terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi" denildi.

 

Etiketler içişleri bakanlığı terörist çatışma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü ismin zor anları! Podyumda yere kapaklandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Dolardaki 17 kuruşluk düşüşle ilgili olay iddia: ''Karar sızmışsa vay halimize''
Toyota'dan büyük sürpriz! Güncel fiyat listesi şaşırttı
Diyanet'in ''baldız'' fetvası tepki çekti: ''Baldızla zina yapmak...''
Zam furyasına PTT de katıldı! Hem de öyle böyle değil... Tam yüzde 300!
Songül Karlı ev halini paylaştı
İstanbul'da dolunay şöleni böyle görüntülendi
Piyasalar alev alev! Faiz kararı sonrası dolardan tarihi rekor
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın düğününde ilginç sürpriz