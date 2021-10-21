Tunceli'de teröristlerle çatışma: 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Eren-7 Operasyonunda teröristler çıkan çatışmada 1 jandarmanın ağır yaralandığını, 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda; teröristlerle sağlanan temasda,1 Jandarma Personelimiz ağır yaralanmış, hemen helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı personelimize hastanede müdahale sürmektedir. Operasyon bölgesinde 1 Terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi" denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol