Tüp bebek için Türkiye'ye geldiler kabusu yaşadılar

Afganistan'daki iç savaştan kaçmak ve tüp bebek tedavisi yaptırmak için İran üzerinden Türkiye'ye gelip, Erzurum'a yerleşen Aamina Kamali Atayee (23) ve Zabiullah Atayee (31) çifti, evlerinde çıkan yangında yaralandı. Vücutlarının büyük bölümü sarılı olan çift, el ele tutuşup, umutlarını yitirmediklerini söyledi.



Afganistan'dan geçen yıl diğer kaçaklarla birlikte günlerce yürüyerek Türkiye'ye gelen Aamina Kamali Atayee ve Zabiullah Atayee çifti, Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinin Rabia Ana Mahallesi'nde bir ev kiralayıp, yaşamaya başladı. Zabiullah Atayee gündelik işlerde çalışırken, çift bir yandan da tüp bebek tedavisi için doktorlarla görüşmeye başladı. Çiftin evlerinde 26 Mart günü yangın çıktı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, Atayee çiftinin vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştu. Çİft, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tedavileri süren, vücutlarının büyük bölümleri sarılı olan Atayee çifti, el ele tutuşup umutlarını yitirmediklerini söyledi. Türkiye'ye gelebilmek için eşi ile birlikte günlerce yürüdüklerini söyleyen Zabiullah Atayee, "Geçen yıl geldiğimiz Erzurum'a yerleştik. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Çalışıp hem evimi geçindiriyordum, hem de tüp bebek tedavisi için para topluyordum. Ama evde çıkan yangında ikimiz de yandık. Ama umudumuzu yitirmedik, her şeyin güzel olacağını hayal ediyoruz" dedi.

Aamina Kamali Atayee ise, "İki hayalimiz vardı. Bunlardan birini Türkiye'ye gelerek gerçekleştirdik, diğeri ise tüp bebek. Bir bebeğimizin olmasını çok istiyoruz. Tüp bebek isterken evimizde çıkan yangın sonucu hastanelik olduk. Ama bu günleri de atlatacağımıza inanıyoruz. Buradaki doktorlar başta olmak üzere herkesin bize yardım elini uzatmasını görmek bize güç veriyor" dedi.