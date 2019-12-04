TÜPRAŞ rafinerisinde patlama ! Çok sayıda ekip sevkedildi

Batman'da Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş'nin yağ ünitesi çatısında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

TÜPRAŞ Batman Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş'niniçerisindeki kızgın yağ ünitesi çatısında meydana gelen patlamada ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki TÜPRAŞ içerisindeki kızgın yağ ünitesi çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi ile polis sevk edildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı patlamanın nedeni araştırılıyor.