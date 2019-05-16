TÜPRAŞ'ta işçiler kendini fabrikaya kapattı

TÜPRAŞ işçileri, toplu sözleşme sürecinde işverenin anlaşmaya yanaşmaması üzerine kendilerini fabrikaya kapattı.

TÜPRAŞ'ta Ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, arabulucu sürecinde de sonuç çıkmayınca, işçiler başlattıkları eylemleri büyüttü.

Fabrikada bugün sabah saatlerinden itibaren fabrikadan çıkmama eylemi başlatıldı. İşçilerin ne zaman fabrikayı terk edeceği belli değilken, fabrika çevresinde emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.

Özgür Kocaeli'nin haberine göre, işveren sözleşmeyi 3 yıla çıkarma, vardiya sistemini değiştirme ve mazeret izinlerini düşürme ile ilgili ısrarından vazgeçmezken, ücret teklifini de değiştirmedi. İşveren işçilere ilk 6 ay maaş zammı vermezken, sadece bir brüt maaş tutarında ücret vermeyi teklif etti.

Petrol-İş Sendikası'nın yetkili olduğu fabrikada işçiler bu teklifi kabul etmeyip, kendi taleplerini sunarak, fabrikayı terk etmeme eylemlerine başladılar