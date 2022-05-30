TÜRGEV’in 2 yıllık hibe bütçesi dudak uçuklattı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan ailesi TÜRGEV ve ENSAR ile para kaçırıyor" iddiası sonrasında adı yeninden gündem olan TÜRGEV, 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye Ulusal Ajansı’ndan toplam 272 bin 487 Euro hibe aldığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Kaçış planı” açıklaması ile de yeniden gündeme gelen TÜRGEV’e 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye Ulusal Ajansı’ndan toplam 272 bin 487 Euro hibe desteği sağlandı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ilgili kuruluşu Türkiye Ulusal Ajansı’nca (TUA) dağıtılan AB hibelerinden yararlanan kurumlar içinde TÜRGEV, rakiplerine fark attı. Vakfın, 2021/R1 ve R2 dönemlerinde en fazla tutarda hibe desteği verilen kurum olduğu öğrenildi. TUA Erasmus KA227 Yarıcılık İçin Ortaklıklar kapsamında 2020 yılında dağıtılan hibelerden de en fazla tutarda yararlanan üçüncü kurumun TÜRGEV olduğu bildirildi.

TUA’nın, “Erasmus + Gençlik Programı KA227 Yaratıcılık İçin Ortaklıklar 2020” başvuru döneminde dokuz kurum ve kuruluşa hibe tahsis edildi. En fazla tahsis, 223 bin Euro ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa için yapıldı. İktidara yakınlığı ile bilinen ve son dönemde ismi tartışmalara konu olan TÜRGEV ise “Oyun Yazılım Okulu” projesi ile 180 bin 767 Euro desteğe hak kazandı.

Vakıf, 2021 yılında ise iki farklı dönemde hibe desteğinden yararlandı. Vakfa, “Avrupa Psikoloji İşbirliği” projesi için 2021/R1 döneminde 51 bin 880 Euro, “Tohumun Yolcuğu - Sürdürülebilir Tarımda Gençlik Hareketi” projesi için de 2021/R2 döneminde 39 bin 840 Euro verildi. TÜRGEV, her iki dönemde de en fazla tutarda hibe desteği alarak kayıtlara geçti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla” yurt dışına devasa paralar aktardığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, TÜRGEV ve Ensar Vakfı aracılığı ile 1 milyar TL’nin ABD’deki paralel bir vakfa transfer edildiğini söyledi.

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