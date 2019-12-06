Turgut Kazan: Cinayetlerden iktidar sorumludur

Eski İstanbul Barosu başkanlarından avukat Turgut Kazan, cezaevinden izin alan ya da firar eden kişilerce öldürülmesinin ardından infaz yönetmeliğindeki değişiklikleri işaret ederek "Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir" ifadelerini kullandı.

Son 3 ayda iki gencin cezaevinden izin alan ya da yarı açık cezaevinden firar eden kişilerce öldürülmesinin ardından 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası infaz yönetmeliğinde yapılan değişikliklere işaret ederek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘derhal’ istifa etmesi gerektiği yorumunda bulundu. Kazan, "Bu cinayetlerden iktidar sorumludur" dedi.

"MUHALEFET YAPANLARA YER AÇMAK İÇİN"

Kişisel Twitter hesabından konuya dair yaptığı yorumda eski İstanbul Barosu Başkanı Kazan, 15 Temmuz sonrası infaz yönetmeliğinde yapılan değişikliğe işaret etti. “Hiç kimse eğip bükmeye kalkmasın. Muhalefet yapanlara yer açmak için, 22.02.2017’de açık cezaevine ayrılma kolaylaştırıldı. Adeta, kapalıya kayıt yaptıranlar, hemen açığa alınıyor” diyen Kazan, "suç makinesi" olarak nitelendirdiği, hücre cezasına çarptırılmış kişilerin bile bu imkandan yararlandığını savundu. Kazan açıklamasında “Hatta, ikinci yargı paketinde, yeni bazı adımlar atılacaktı. Sanırım şimdi utanmışlardır, vazgeçmek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla, İstiklal Caddesi ve ORDU/Ceren ÖZDEMİR cinayetlerinden bu iktidar sorumludur. Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir.” ifadelerini kullandı.