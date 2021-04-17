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Turgut Özal kabri başında anıldı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 28. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tören ile anıldı.

Turgut Özal'ın ölümünün özerinden 28 yıl geçti. Özal, bugün Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Özal ailesi üyeleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

 Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semra Özal ile kısa bir süre sohbet etti, Özal'ın mezarına çelenk bıraktı ve dua etti. Daha sonra İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı Özal'ın mezarında Kur'an okudu. Ardından Erdoğan kürsüye geçerek Kur'an okudu.

 Tören sonrasında kısa bir açıklama yapan Semra Özal, “28 senedir bomboş bir dünyada yaşıyorum" dedi. Erdoğan daha sonra merhum başbakanlardan Adnan Menderes'in de anıt mezarını ziyaret etti.

Etiketler turgut özal kabir anma
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