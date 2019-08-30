Turhan Çömez 12 yıl aradan sonra 30 Ağustos'ta yurda döndü

Ergenekon kumpas davasına dahil edildiği için yurt dışına çıkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki eski özel kalem müdürü ve AK Parti eski milletvekili Turhan Çömez, 12 yıl sonra 30 Ağustos'ta Türkiye'ye döndü. Çömez yakınları ve sevenleri tarafından Türk Bayrağı ve köyünün toprağı ile karşılandı. İlk açıklamayı Sözcü’ye yapan Çömez “Yaradana şükürler olsun ki alnım açık ve yüreğim huzur dolu bir şekilde ülkeme kavuştum" dedi.

Ergenekon kumpasında 1 Temmuz'da İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada, tüm kumpas mağdurları “Silahlı örgüt kurmak, yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık” suçlarından beraat etmişti. Kumpas davasında yargılanan ve yurtdışında bulunan tek sanık Turhan Çömez de 12 yıldır bulunduğu İngiltere’den Türkiye’ye bugün tarifeli uçakla döndü.

Çömez'i havalimanında yakınları ve sevenleri Türk Bayrağı ile karşıladı.

DOĞDUĞU KÖYÜN TOPRAĞI İLE KARŞILANDI

Gönenli milli sporcular yurda dönüşünde Çömez'e Türk bayrağı ve doğduğu köyün toprağını takdim ettiler.

İLK AÇIKLAMAYI SÖZCÜ'YE YAPTI

Yurda dönüşünde ilk açıklamayı Sözcü'ye yapan Çömez “12 yıl geçti. Çok şey sığdı bu 12 yıla. Büyük zulümler, haksızlıklar, saldırılar oldu. Ayakta kalabilmek, direnebilmek çok zordu. Bana mücadele ve direnme gücü veren haklılığım ve ülkeme derin bir aşkla bağlılığım oldu. Hayatım boyunca geri dönüp bakmadım. Yaşananları büyük bir tecrübe olarak görüp yine ileriye bakıyorum. İçimdeki vatan özlemi millet sevdası her şeyden önce gelir. Yaradana şükürler olsun ki alnım açık ve yüreğim huzur dolu bir şekilde ülkeme kavuştum.” dedi.

BABA OCAĞINDA VATANDAŞLARLA BULUŞACAK

Yurda dönen Çömez’in baba ocağı Bandırma’da Cumhuriyet Meydanı’nda yarın saat 17.00’da vatandaşlara hitap edeceği öğrenildi.