Turisti darp eden taksiciye İBB ceza kesti !

Aracına binen turist kadından istediği parayı alamayınca kötü muamele eden taksi şoförüne İBB de ceza kesti.

Hizmet Kalite Kesintisi Yaptırım Cetveli'nin “Yolculara kaba-nezaketsiz davranılması” durumlarına ilişkin yaptırımları içeren maddeyi ihlalden taksi şoförünün “25 puanı” düşürüldü. Görme engelli yolcular için kabartma (Braille) alfabesiyle hazırlanan taşıt plakası ve ALO 153 yazılı levha bulunmadığı için tutanak tutuldu.

Beyoğlu Tophane Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta 11 Temmuz günü meydana gelen olayda, ticari taksi sürücüsü Aksaray'dan aldığı kadın turisti Beyoğlu Tophane Mahallesi'nde Karabaş Mektebi Sokak'ta bir adrese götürdü. Kadın turistin uzattığı ücreti az bulan taksici ile turist arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında ticari taksi sürücüsü turiste küfür ederek, kadının kol çantasını almak istedi. Kendisine direnen turist kadına şiddet uygulayan taksici, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirildi. Ortaya çıkan görüntüler kamuoyunda da tepki ile karşılandı.

İBB DE HAREKETE GEÇTİ

İBB, olayla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her dönemde taksiciler ve vatandaş arasında yaşanan sıkıntıları yakından takip ediyoruz. Gerek Zabıta ekiplerimizin bizzat şahit olduğu, gerekse Beyaz Masa ALO 153 hattına gelen şikayetler doğrultusunda İstanbulluların huzurlu ulaşım hakkını korumak adına üzerimize düşen çalışmaları yapmaktayız. Basında ‘istediği ücreti alamayan taksici turist kadını darp etti' şeklinde yer alan, Aksaray'dan Beyoğlu'na götürdüğü turisti darp eden taksi şoförü ile ilgili haberi de üzülerek takip ettik” denildi.

PUAN DÜŞÜRÜLDÜ

Söz konusu olaya ilişkin gerekli araştırmaların yapıldığı ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından; Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi'nin (TUDES) taşımacı ve şoförlere uygulanan yaptırımları içeren Hizmet Kalite Kesintisi Yaptırım Cetveli'nin “taşımacılık faaliyeti esnasında kamu görevi yapmanın bilincinde olunmaması/ yolculara kaba-nezaketsiz davranılması” durumlarına ilişkin yaptırımları içeren 27. Maddeyi ihlal nedeniyle taksi şoförüne ve taşımacıya 25 puan düşümü uygulandığı açıklandı.

TUTANAK ENCÜMENE GÖNDERİLDİ

Zabıta birimlerince yapılan denetim sonucunda da; araç sahibi/şoförünün İBB Meclisince 2013 yılında kabul edilen “Belediye Kuralları Yönetmeliği”ne aykırı olarak; ‘'Taşıtların iç tarafında; görme engelli yolcular için, kabartma (Braille) alfabesiyle hazırlanan taşıt plakası ve ALO 153 yazısının bulunduğu ebatta levha bulunmadığı'' belirlendiğinden tespit tutanağı düzenlenerek encümene gönderildiği bildirildi. Şoföre Karayolları Trafik Kanunu uyarınca emniyet birimleri tarafından para cezası kesildiği de aktarıldı.