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Turistik Doğu Ekspresi, 20 bin 936 yolcu taşıdı

Turistik Doğu Ekspresi, 20 bin 936 yolcu taşıdı
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Dünyanın trenle seyahat edilecek en iyi ilk 4 rotasından olan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 sezonunu kapattı.

Ankara-Kars güzergahında kış sezonu boyunca haftada üç gün karşılıklı işleyen yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, bölge turizmine hareket getirdi. Ankara'dan hareket ederek sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'un ardından 1300 kilometrelik yol katederek Kars'a varan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 sezonu ilk seferine 12 Aralık 2022'de Ankara'dan başladı. 22 Mart 2023’te sona eren sezonda karşılıklı olarak 86 sefer yapan tren, 20 bin 936 yolcuyu taşıdı. 

Sadece yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan, İliç, Erzurum, Divriği ve Sivas'ta yaklaşık 3'er saatlik molalar vererek, yolculara bu yörelerdeki tarihi ve kültürel varlıkları görme imkanı sağladı. Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma; Kars'tan çarşamba, cuma ve pazar günleri düzenlenen seferlerle tren, misafirlerine çeşitli lezzetleri, tarihi mekanları ve doğasını keşfetme imkanı sundu.

KARS TURİZMİ HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR

Bu sezon 20 bini bulan turist sayısının önümüzdeki sezon 30 ile 40 binlere ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, “2022-2023 yılı kış sezonunda Turistik Doğu Ekspresi’nin 10-15 bin yerli yabancı turist taşıması beklenirken bu sayı 20 binleri buldu. Beklenen hedefin üstünde ağırlanan turistlerimiz, Kars ve bölge ekonomisine de oldukça faydası bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu sayının 30 ile 40 binlere ulaşması beklenmektedir. Kars turizmi her geçen yıl konaklama ve yeme içme alanlarını fazlalaştırarak gelen yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaktadır. Kars turizmi bölgenin en iyisi olma yolunda hedeflerini aralıksız sürdürüyor” dedi.

Etiketler doğu Turistik Doğu Ekspresi yolcu
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