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  3. 01 Mayıs 2019 10:33

Turistik Doğu Ekspresi seferlere başlıyor

Son yıllarda popüler olan Doğu Ekspresi seferilerine yenisi ekleniyor. ''Turistik Doğu Ekspresi'' adı altında ilk sefer 29 Mayıs'ta yapılacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Turistik Doğu Ekspresi" için düğmeye bastı. Turhan, "Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi'ne yolcu talebi her geçen gün artıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 'Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferinin, 29 Mayıs'ta Ankara'dan Kars'a hareket etmesi konusunda mutabık kaldık. Turistik Doğu Ekspresi, 120 kişi kapasiteli olacak. Tamamı yataklı vagondan oluşacak tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak"

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