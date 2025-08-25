Turistleri gizlice çekerken suçüstü yakalandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde turistlerin izinsiz görüntülerini çeken 57 yaşındaki şüpheli, gözaltına alındı. Cep telefonundaki gizli bir dosyada tatil bölgelerinde çekilmiş görüntüler bulunan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Turizm Jandarma ekipleri, önceki gün devriye sırasında bir kişinin turistlerin görüntülerini çektiğini fark etti. Ekipler, takibe aldıkları B.K.'yi gözaltına aldı. Görüntüleri çekilen 2 turist ise şüpheliden şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, B.K.'nin cep telefonunda inceleme yapıldı. Telefondaki gizli bir dosyada 2018 yılından itibaren tatil bölgelerinde çekilmiş videolar bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
