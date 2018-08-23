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  3. 23 Ağustos 2018 09:56

Turizm Bakanı: ''Üzülerek okudum, izin vermeyeceğiz''

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tatil beldelerinde pahalı yiyeceklerin satıldığı haberlerine böyle yanıt verdi.

Turizm Bakanı: ''Üzülerek okudum, izin vermeyeceğiz''
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor. 

O zaman bu turizmin geleceğini yiyorsunuz. Gerçekten turizme yatırım yapmak isteyen, burada iş sahibi olmak isteyen, sektör olarak görenleri sektör dışına itmiş oluyorsunuz. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz. Bunlara konsantre olacağız. O zaman kişi başına turist gelirinde, harcamalarında artışı yavaş yavaş izlemeye başlayacağız. Beş yıl içinde hedeflerimize inşallah ulaşacağız" açıklamasını yaptı.

AA

lahmacun , bakan , fiyat , turizm
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