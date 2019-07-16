  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Temmuz 2019 18:45

Turizm cenneti alev alev ! Bodrum'da orman yangını...

Turizm cenneti olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı. Müdahale hem karadan hem de havadan devam ediyor.

Turizm cenneti alev alev ! Bodrum'da orman yangını...
A+ A-

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Gündoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek için havadan 9 helikopterle müdahaleye başlanırken, Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı çok sayıda ekip de olay yerine sevk edildi.

Söndürme çalışmalarının helikopterlerin yanı sıra 12 arazöz, 1 dozer ve orman ekipleri tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

DHA

müdahale , hava , orman yangını , bodrum , kara
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM