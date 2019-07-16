Turizm cenneti alev alev ! Bodrum'da orman yangını...

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Gündoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek için havadan 9 helikopterle müdahaleye başlanırken, Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı çok sayıda ekip de olay yerine sevk edildi.

Söndürme çalışmalarının helikopterlerin yanı sıra 12 arazöz, 1 dozer ve orman ekipleri tarafından sürdürüldüğü belirtildi.