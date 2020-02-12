Türk askerine hakaret etmişti... Füzeyle vuruldu !

Suriye'deki Türk gözlem noktasının önünde çektiği videolarda Türk halkına ve Mehmetçik'e hakaret eden Esed rejiminin ajansı SANA'nın muhabiri Shadi Helwa'nın aracı Halep'in Batı kırsalında vuruldu.
Esad rejiminin yayın organı SANA'nın saha muhabirlerinden Shadi Helwa, bölgedeki Türk gözlem noktalarından birinin önüne giderek hakaret dolu bir video çekti.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU
Türk askerine "fare" deme küstahlığında bulunan Shadi Helwa'nın içinde bulunduğu araç, bugün füzeyle vuruldu. Suriye Milli Ordusu tarafından vurulan araçtaki Shadi Helwa, saldırıdan yaralı olarak kurtarıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DA HAKARET DOLU İFADELER KULLANMIŞTI
Hastaneye kaldırılan Hilva'nın, yüzünde yaralar olduğu görüldü. Shadi Helwa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret dolu ifadeler kullanıyordu.
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