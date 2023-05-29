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Türk balıkçılara silahlı saldırı! Dışişleri'nden açıklama geldi

Türk balıkçılara silahlı saldırı! Dışişleri'nden açıklama geldi
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türk balıkçı teknesine Suriye'ye ait gemilerden ateş açılmasını kınadı.

Suriye'den Türk teknesine ateş açılmasına ilişkin Dışişleri'nden açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, olayı kınadıklarını belirtirken "Bu müessif hadisenin takipçisi olacağız" dedi.

Bilgiç, Türk balıkçı teknesine, uluslararası sularda Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait gemiler tarafından ateş açılması hakkındaki soruya yanıt verdi.

Sözcü Bilgiç, "Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan 'Mahmutcan-1' adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından dün (28 Mayıs) ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçımızın hafif şekilde yaralanmasını, teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Bilgiç, uluslararası sularda meydana gelen ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına konu olan bu müessif hadisenin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar varAdana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar varHaber

 

DHA

Etiketler adana türk balıkçı teknesi silahlı saldırı suriye
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