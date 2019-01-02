Türk başkonoslos: ''Kes lan FETÖ'cü!''

Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının sosyal medya üzerinden Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye yönelik çirkin ifadelerine, yine sosyal medya üzerinden sert bir şekilde yanıt verdi.



Resmi sosyal medya hesabı üzerinden cami şadırvanında abdest alırken avucundan bir kediye su içiren bir vatandaşımızın görüntüsünü “Bu topraklarda yaşayan insanın mayasında iyilik, güzellik, merhamet vardır.” notuyla paylaşan Başkonsolos Acar, FETÖ’cülerin saldırısına uğradı.



Huddled Masses kurumunun yöneticisi Ali Yurtsever, Chicago Başkonsolosu Acar’ın bu paylaşımına verdiği yanıtta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti’nin Türkiye’yi “tam bir diktatörlükle yöneterek üçüncü dünya ülkesine çevirdiği” söyledi



Başkonsolos Acar, “Senin o utanmadan diktatör dediğin, her fırsatta çamur atıp kötülediğin ülke, sen ve senin gibilerin Chicago’da Başkonsolosluğumuza gelip özgürce, diktatör dediğin insanın aleyhinde oy kullanmana izin veriyor. Ülkede çok şükür hukuk da var, adalet de.” ifadelerini kullandı.



Başkonsolos Acar’ın Yurtsever’e verdiği cevabı üzerine alınan bir diğer firari FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan ise Acar’ın “Oy kullanmana izin veriyor” sözünden rahatsız olarak, “AKP rejiminin karakterini göstermesi açısından önemli bir ifade” ifadelerini kullandı.



“KES LAN FETÖCÜ”



Bunun üzerine konuyu sert bir sözle kapatan Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Acar, “Lütfen kimse kusuruma bakmasın. Çok uygun bir üslup değil, farkındayım; ama bu tiplerle vakit kaybetmeye değmeyeceğini düşünüyorum. O nedenle bu yola başvuruyorum, Kim icat ettiyse elleri dert görmesin.” diyerek, üzerinde “KES LAN FETÖCÜ” yazan bir görsel paylaştı.

'Oy kullanmana izin veriyor '... AKP rejiminin karakterini göstermesi açısından önemli bir ifade ! https://t.co/GhV5uYGdiF — ADEM YAVUZ ARSLAN (@ademyarslan) 1 Ocak 2019